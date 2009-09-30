Sinop'ta insansız hava aracı düştü

Sinop'un Erfelek İlçesi'nde insansız bir hava aracı düştü. Sinop Valisi Mustafa Hakan Güvençer, düşen cismin ‘Heron' olmadığını söylerken, 'Bunun bilimsel araştırmalar çerçevesinde denemeleri sürdürülen bir hava aracı olduğunu söyleyebilirim' dedi. Düşen cismin ilk Türk insansız hava aracı olduğu ileri sürüldü.



Sinop'un Erfelek İlçesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında düşen uçak görünümünde ve yaklaşık 4 metre boyundaki cisim heyecan yarattı. Sinop Valisi Mustafa Hakan Güvençer, düşen cismin terörle mücadele kapsamında kullanılan insansız hava araçlarından 'Heron' olmadığını söyledi. Vali Güvençer, 'Başka bilgi veremem. Ancak, bilimsel araştırmalar çerçevesinde denemeleri sürdürülen bir hava aracı olduğunu söyleyebilirim. Vali olarak başka bir açıklama yapmam mümkün değil' dedi.



Erfelek İlçesi’nin Toplu Mahallesi'ndeki cisim için bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Çevreye dağılan elektronik malzemeler bir kenara toplanarak uzman bir ekibin gelmesinin beklendiği belirtildi.



İçinde çeşitli elektronik malzemeler bulunan aracın kırılan bir parçasının üzerinde ise '...AR-ÇALDIRAN' ibarelerinin yer aldığı gözlendi.



'İlk Türk insansız hava aracı ' iddiası



Bu arada Erfelek İlçesi'ne düşen cismin ilk Türk insansız hava aracı olduğu, ABD'de eğitim gören bir Türk mühendis ve ekibi tarafından tasarlandığı ileri sürüldü.



Hava aracının İsrail'den alınan ‘Heron’ların yerine tasarlandığı ve Silahlı Kuvvetler'de denendiği belirtilirken, bugünkü olayın deneme uçuşu sırasında meydana geldiği öne sürüldü. Düşen insansız hava aracının bugünkü deneme uçuşunda 15 bin feete çıktığı sırada düştüğü iddia edildi.