Sinop'ta eğitimcilere biber gazı

Sinop'ta polis, Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim Sen’in ortak kararıyla eğitimdeki ayrımcılık ve kadrolaşmayı protesto etmek için ülke çapında bir günlüğüne iş bırakan eğitimcilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Toplanan eğitimciler ‘siyasi kadrolaşma, performans uygulaması ve angarya çalışma, rotasyon ve sürgünler, 4+4+4 eğitim sistemi ve zorunlu din derslerine dur demek’ ve ‘demokratik, laik, parasız, bilimsel, eşit ve anadilinde eğitim’ gibi talepleri dile getirmek için toplanmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, önceden belirlenen program kapsamında, valilik binası önünde Türkiye Kamu-Sen Sinop İl Başkanı Metin Süren, Türk Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Turgay Şen, KESK Eğitim-Sen Sinop Şubesi Başkanı Seyfi Çelebi başkanlığındaki grup, "Siyasi kadrolaşma ve zorunlu rotasyon girişimlerine son verilmesi, eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi için 24 Eylül’de grevdeyiz" sloganı ile basın açıklaması yapmak istedi. Polis gruba biber gazı ile müdahale etti. Birçok eğitimci gazdan etkilenirken, bir kişi de başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu yaralandı.

Birçok ilde devam eden eğitimcilerin bir günlük iş bırakma eylemine ilk müdahale edilen il Sinop oldu.