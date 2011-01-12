-SİNOP'TA AİLE FACİASI SİNOP (A.A) - 12.01.2011 - Sinop'un Gerze ilçesinde ailesine telefonla ulaşamayan genç, geldiği evde babasını ipte asılı, annesini ise yatakta ölü buldu. Anne ve babasına telefonla ulaşamaması üzerine Cumhuriyet Mahallesi Koyunlu Sokak'taki evlerine giden Muharrem Albayrak (26), babası Kadir Albayrak'ı (59) kilerde iple tavana asılı olarak, annesi Perihan Albayrak'ı (51) ise yatak odasında ölü buldu. Bildirim üzerine eve gelen güvenlik güçleri, yaptıkları incelemede, kadının iple boğulduğunu belirledi. Çiftin cesetleri, Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadir Albayrak'ın Gerzebirlik Minibüsçüler Kooperatifinde şoförlük yaptığı ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.