Sinop’ta 5 katlı apartmanda yangın paniği

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP’ta 5 katlı apartmanın 5\'inci katındaki dairede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay bugün 15.00 sıralarında Kefevi Mahallesi Yüksek Kaldırım Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı apartmanını 5\'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dairenin boş olduğu belirtildi. Dumanları gören apartman sakinleri binayı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişiye 112 sağlık ekibi ambulansta müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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