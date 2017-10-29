Sinop'ta 29 Ekim coşkuyla kutlandı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'ncü yılı dönümü coşkuyla kutlandı.

Sinop\'ta gerçekleşen program ilk olarak Valilik makamında Sinop Valisi Hasan İpek’in tebrikleri kabulü ile başladı. Sonrasında İskele Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Sinop Valisi Hasan İpek, \"Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, tek vücut, tek yürek olan Türk milleti tüm imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele ile vatan topraklarını düşmanlardan temizlemiş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Verilen bu büyük mücadelenin ardından Türk milletinin karakteri ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyet yeni Türk devletinin yönetim biçimi olarak ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hiçbir hain terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadelemiz sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımızı ötesinde de kararlılıkla sürdürülmektedir. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yıl dönümünde birlik ve beraberliğimizin en üst noktaya çıkmasını temenni eder, hepinizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlarım\" dedi.

Vali Hasan İpek’in konuşmasının ardından Sinop Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şiirlerin okunmasının program geçit töreninin ardından sona erdi.



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