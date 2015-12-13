Sinoplular bin araçlık konvoyla 'çocuk acil servisi' istedi

Sinop'ta vatandaşlar kent merkezinde oluşturdukları ve bine yakın aracın bulunduğu konvoy ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne çocuk acil servisi kurulması talebini seslendirdi.

Biri epilepsi diğeri astım hastası iki çocuk babası Uğur Demirtaş tarafından organize edilen ve çok sayıda vatandaş ile bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği etkinlik kapsamında, Yeni Sanayi Çarşısı'ndan hareket eden araçlar Uğur Mumcu Meydanı'na geldi. Konvoydaki araçlardan çocuklara balon dağıtılarak vatandaşlardan,Atatürk Devlet Hastanesi'ne çocuk acil servisi açılması için destek istendi.

Uğur Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'ta yaşanan çocuk acil servisi sorununa, bu etkinlikle dikkat çekmek istediklerini söyledi. Demirtaş, kentte çocuk acil servisi bulunmadığı için ailelerin çocuklarını Samsun'a götürmek zorunda kaldığını ifade ederek şunları dile getirdi:



"Çocuklarımız hasta olduğu zaman zorunlu olarak Samsun'a gitmek durumunda kalıyoruz. Maddi imkanı olan da olmayan da maalesef çocuğunu il dışında götürerek tedavi ettiriyor. Biz buradan sayın valimiz, milletvekillerimiz ve en çok da sayın cumhurbaşkanımıza rica ediyoruz. Artık Sinop'a çocuk acil servisi kurulmasını istiyoruz. Devletimiz inşallah sesimize kulak verecek ve bu sorun ortadan kalkacak."





Demirtaş, 13 yaşında epilepsi, 9 yaşında da astım hastası iki çocuğu olduğunu, Sinop'ta çocuk acil servisi olmamasının büyük sıkıntı yarattığını vurgulayarak, etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür etti. Organizasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi. Konvoya çok sayıda aracın katılması nedeniyle kent merkezinde trafik yoğunluğu yaşandı.