Sinoplu esnaf: Dükkanı yürütmek için emekli maaşımdan takviye yapıyorum

Sinop’ta 43 yıldır moda kuyumculuğu yapan Ahmet Kıran, "İnsanlarımız refah içinde değil, ekonomik sıkıntı içerisinde. Emekli zor geçiniyor. Esnaf yanındaki işçinin parasını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor, BAĞKUR’unu ödeyemiyor. Ben emekliyim. Dükkânı yürütmek için emekli maaşımdan takviye yapıyorum" dedi.



Esnaf Ahmet Kıran, insanların alım güçlerinin çok düştüğünü ve kendi işletmesinin giderlerinin emekli maaşından takviye yaparak ödediğini belirtti. Kıran, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız refah içinde değil, ekonomik sıkıntı içerisinde"

"2020 ve 2021 yılında pandemi dolayısıyla esnafımız iş yapamadı. Esnafımız şu an da çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İnanın sattığımız ürünü tekrar yerine koyamıyoruz. Ben 43 yıldır moda kuyumcusu olarak Sinop halkına hizmet vermekteyim. 43 yılda her geçen sene bir önceki seneyi arıyoruz fakat aramaması için de çabalar sarf ediyoruz. Gerçekten çok zor bir süreçte yaşıyoruz. 2022 yılında daha çalışmamız bile yok. Sinop’a tatile gelen bile yok.

Eskiden altın ve gümüş ucuzdu. Kolyeler ve bileklikler yapardım. İnsanların takı merakına yardımcı olurdum ama bu sene daha hiç iş yapamadık. Ekonomik sıkıntı var. İnsanlarımız refah içinde değil, ekonomik sıkıntı içerisinde. Sinop’un da geliriyle gideri belli. Emekli zor geçiniyor.

"Dükkanı yürütmek için emekli maaşımdan takviye yapıyorum"

Esnaf yanındaki işçinin parasını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor, BAĞKUR’unu ödeyemiyor. Ben emekliyim. Dükkanı yürütmek için emekli maaşımdan takviye yapıyorum. İmkanlar dahilinde ayakta durmaya çalışıyorum. İnsanlar artık takı yönünde alım yapamıyorlar.

Altın ve gümüşün pahalı olması etkiliyor bunu. Hayatın da pahalı olması etkiliyor bunu. İnsanların alım gücü her geçen gün düştü.”

(ANKA)