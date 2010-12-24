-SİNOP'A JAPONYA İLE ORTAK NÜKLEER SANTRAL TOKYO (A.A) - 24.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Japonya'daki nükleer güç santralleriyle ilgili tecrübenin Türkiye'de somutlaşmasını istediklerini bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Türkiye'de Sinop'ta kurulması planlanan santral için temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'da, Ekonomi-Ticaret ve Sanayi Bakanı Akihiro Ohata ile Türkiye-Japonya arasında nükleer santral kurulmasına ilişkin işbirliği mutabakatı imzalandı. Japonya Ekonomi-Ticaret ve Sanayi Bakanlığındaki imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldız, Türkiye'de ileride somut bir nükleer santral kurulmasına yönelik anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Yıldız, bu anlaşma sayesinde tarafların (Türkiye ve Japonya) ilgili kurumlarının işbirliği yapmasının önünün açıldığını belirtti. "Japonya'daki nükleer güç santralleriyle ilgili tecrübenin Türkiye'de somutlaşmasını istiyoruz" diyen Yıldız, Japonya'da kamu ve özel sektörle yapılacak işbirliğinin bu konuya ışık tutacağının altını çizdi. Yıldız, teknolojinin maksimum seviyeye ulaştığı, en ileri seviyede santrali Türkiye'de görmek istediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin gelişen ve büyüyen bir ülke olduğunu anlattı. Türkiye'nin üçüncü ülkelerde Japonya ile işbirliği yapabileceğini de vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin uluslararası sermayeye açık bir ülke olduğunu ve bu anlamda bir üs olmaya hazır olduğunu söyledi. Yıldız, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santrallerden birinin Akdeniz'de Ruslarla, Karadenizde'de Japonlarla çalışmak istediklerini ifade etti. Nükleer santral meselesinin iki ülke arasındaki uluslararası ilişkilerde de önemini vurgulayan Yıldız, bu bağlamda Türkiye ve Japonya hükümetlerinin siyasi kararlılıklarını önemsediklerini kaydetti. Türkiye'nin daha önce iki önemli nükleer güç santrali için müzakereler yaptığını hatırlatan Yıldız, iki ülke arasında yapılacak müzakerelerin, kamu, finansman gibi unsurlarının yanında işbirliği yönünün de olacağını dile getirdi. -OHATA- Japon Bakan Ohata da, bu mutabakata dayanarak iki ülke arasındaki işbirliğini aktif bir şekilde geliştireceklerini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın yarın yapacağı nükleer santral ziyaretine değinen Ohata, geçen yıllarda şiddetli deprem geçiren nükleer santralin faaliyette olduğunu ve bu anlamda Türk tarafının bunu yerinde inceleme fırsatı olacağını kaydetti. Ohata, projenin ne zaman başlayacağının sorulması üzerine, Bakan Yıldız ile görüşmelerinde 3 ay içinde Türk tarafının neticeye ulaşmak istediğini belirttiğini, dolayısıyla Japon tarafının 3 ay içerisinde hazırlanacağını ifade etti. Bunun üzerine konuşan Yıldız, Türkiye'nin nükleer santraller konusunda geç kaldığını ve bu konuda artık zaman kaybedilmeyeceği vurgusunu yaptı.