Sinop ve Manavgat'ta kaza; 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı!

Sinop ve Manavga'ta meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı.

Sinop-Boyabat karayolu Üzümlü köyü mevkiinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 TE 717 plakalı TIR ile 34 KD 0717 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobildeki 5 Kişi hayatını kaybetti

Haberler.com'da yer alan habere göre, kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan cenazelerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Manavgat'ta da kaza 2 ölü, 6 yaralı

Antalya Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında da anne ve oğul oldukları belirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine gelmekte olan Hasan D.'nin kullandığı 34 AKF 14 plakalı otomobil ile Ramazan Aygör'ün kullandığı 07 FGF 73 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Ramazan Aygör (36) ile otomobilde bulunan annesi Emine Aygör (67) yaşamını yitirirken, Ramazan Aygör'ün oğlu Alperen Aygör, diğer aracın sürücüsü Hasan D., Ahmet Emin D., Ali Hamza Ü., Osman Ü. ve Gülsüm Ü. yaralandı. Ramazan Aygör'ün eşi ise kazayı yara almadan atlattı.

Sürücü, sıkıştığı yerden zor çıkartıldı

Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Ramazan Aygör, otomobilinde sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı kurtarıcı yardımıyla aracın kapıları kesilerek çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Alperen Aygör dışındakilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından Akseki-Manavgat karayolunda trafik akışı uzun süre kontrollü olarak verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazayı duyarak olay yerine gelen Ramazan Aygör'ün kardeşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.