Sinop’ta orman yangını; ekipler müdahale ediyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle kopan elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar orman yangınına yol açtı. Ekipler yol olmayan bölgede alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

Yangın, akşam saatlerinde Türkeli ilçesi Yusuflu Köyü mevkiinde şiddetli lodosun etkisiyle kopan elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yol olmayan bölgede alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirtildi.





