Sinop nükleer santralı için imzalar atıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, nükleer santral yapımı konusunda, "Kaza hiçbir zaman 'yüzde 100 yoktur' denilemez, milyonda 1 de olsa böyle bir tehlike, böyle bir kaza olabilir. Bunları da görmemezlikten gelmek mümkün değil. Onun için de biz şu anda böyle bir nükleer enerjinin olması gereğine inanıyorsak, bu adımı atarız. Nitekim birinci adımımızı, Rusya Federasyonu ile attık. İkinci adımı da şu anda Japonya ile atıyoruz ve şu andaki bütün arzumuz, hızla bu yatırımı gerçekleştirebilmektir" dedi.

Erdoğan ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Dolmabahçe'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Nükleer santrale ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Japonya ile böyle bir anlaşmayı imzalarken, özellikle Japonya'nın bu konuda ileri teknolojideki geldiği noktayı bildiklerini ifade ederek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bakan ve yetkili kişilerle gerekli araştırmaları incelemeleri yerinde de yaptığını anlattı.

İlk adım Rusya'yla, ikinci adım Japonya'yla

Erdoğan, Fukuşima'daki nükleer santralde kazalar yaşandığını hatırlatarak, "Şunu da biliyoruz ki 'Kaza hiçbir zaman yüzde 100 yoktur' denilemez, milyonda 1 de olsa böyle bir tehlike, böyle bir kaza olabilir. Bunları da görmemezlikten gelmek mümkün değil. Onun için de biz şu anda böyle bir nükleer enerjinin olması gereğine inanıyorsak, bu adımı atarız. Nitekim birinci adımımızı, Rusya Federasyonu ile attık. İkinci adımı da şu anda Japonya ile atıyoruz ve şu andaki bütün arzumuz, hızla bu yatırımı gerçekleştirebilmektir" diye konuştu.

'Kaza, sizin tasarrufunuzda değil; uçak da düşüyor'

"Türkiye ne gibi önlemler alıyor nükleer santralde yaşanabilecek kaza ihtimaline karşı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Milyonda 1, zaten sizin tasarrufunuzda değil. Tasarrufunuzda olsa, milyonda 1'i de siler atarsınız. Bu tür yatırımların, hangi alanda olursa olsun, kazası olmayan bir yatırım yoktur. Uçaklara biniyoruz değil mi? Elimizde yüzde 100 garanti var mı? Her şey başımıza gelebilir. Ama burada adeta yüzde 100 güvenlik tedbirini, her marka, firma yatırımını yaparken almaktadır. Buna rağmen uçaklar da düşüyor; düşmez diye bir şey yok. Araçlara biniyoruz. Araçlar kaza yapıyor. Kaza yapıyor diye araca binmeyecek miyiz, uçaklara binmeyecek miyiz? Bunların hepsi olağan şeylerdir. Buradaki hata payını minimize etmek, şüphesiz ki ideal olanıdır. Kaldı ki en ileri teknolojiyi, Japonya şu anda bizim Sinop Nükleer Enerji Santralimizde müşterek, birlikte yapacağımız çalışmalarla, inanıyorum ki bu yatırımda ortaya koyacaklardır. Bu, hem Japonya için hem Türkiye için gereklidir. Biz birbirimize inanarak, böyle bir ortaklığı da tesis etmek suretiyle bu adımı atmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun diyorum."