T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Sinop nükleer santralı Çinlilere mi gidiyor?'

Metin Münir: Çin'in dezavantajı, 'üçüncü nesil' olarak bilinen en modern teknolojiye sahip olmaması.

20 Eylül 2012 23:25

Metin Münir

 
Milliyet/20 Eylül 2012
 
Türkiye'nin ikinci nükleer santralını hangi şirketin yapacağı yıl sonundan önce belli olacak.
 
Öğrendiğime göre, Enerji Bakanlığı Çin, Fransa, Güney Kore, Kanada ve Rus şirketleri ile konuşuyor.
Bu kadar çok taliple, bu kadar kısa zamanda, kim nasıl konuşuyor da yıl sonuna kadar sağlıklı bir seçim yapılacak, büyük bir muamma.
 
Ama belki de muamma o kadar büyük değil. Çünkü seçilecek olan şirketin Çinli olacağı nerdeyse kesin.
Türkiye'nin nükleer enerji üreticisi olmak için seçtiği model sadece özel sektör mantalitesi ile çalışmayan devlet şirketlerine şans tanıyor. Talipler arasında hiç Amerikan şirketinin olmamasının nedeni bu.
 
Türkiye, cebinden para çıkmadan ve elektrik alımı dışında hiçbir garanti vermeden nükleer santral sahibi olmak istiyor. Bu Türkiye ile iş yapabilecek şirketlerin sayısını olağanüstü bir biçimde kısıtlıyor. Daha önemlisi, en modern ve güvenli   reaktör teknolojisine sahip şirketlerin çoğunu  Amerikan, Fransız, Japon  elimine ediyor.
 
Yukarıdaki listede Türkiye'nin formülüne uygun iki ülke var: Çin ve Rusya. Birinci santral işinin havale edildiği Rusya'ya ikinci santralı da vermek pek akıl işi olmadığı için kala kala Çin kalıyor.
 
"Devletlerarası anlaşma yapmaya müsait ve finansman kolaylığına sahip olduğu için en uygun aday Çin" diye konuştu konuyu yakından izleyen bir kaynak.
 
Çin'in dezavantajı, 'üçüncü nesil' olarak bilinen en modern teknolojiye sahip olmaması. Gerçi Çin 'üçüncü nesil' reaktör inşa ediyor ama bunların teknolojisi batılı şirketlere ait. Türkiye'de modern santral yapabilmesi için, Çin'in, Fransız veya Japon şirketlerle ortaklık kurması ya da teknolojilerini Türkiye'ye taşımak için onlardan izin alması gerekir. Her ikisi de olabilir. Dev Fransız elektrik şirketi EDF İngiltere'de nükleer santral yapmak için cebi dolu Çinli ortak aradığına göre AREVA da pekala Çin'le birlikte Türkiye'ye gelebilir.
 
Rusya için olduğu gibi Çin için de Türkiye'ye girmek ekonomik olmaktan ziyade siyasi bir karardır. Çin nükleerde dünyanın en aktif ülkelerinden biridir. Faaliyette bulunan 11 ünite yanında inşaat halinde 22, planlama aşamasında 35 ve öneri aşamasında 120 ünite var.
 
Çin, teknolojisini yeni yeni ihraç edilebilir hale getiren Güney Kore gibi, denizaşırı alanda faaliyet göstermek istiyor.
 
Türkiye'den iyi müşteri mi bulacak?
 

ETİKETLER

metin münirçinsinopnükleer santral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24