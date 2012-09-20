Sinop için 4 ülke yarışıyor

Enerji Bakanı Yıldız, "Sinop için Çin, Güney Kore, Japonya ve Kanada teklif hazırlıyor. Bu ayın sonunda bu yarışın sonucu belli olacaktır" dedi.



Türkiye'ye kurulacak ikinci nükleer santral için 4 ülke yarışıyor.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de ''I. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu''nun yapılacağı Kadir Has Kongre Merkezi'nin girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sinop'a yapılacak 2. nükleer santral ihalesi ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, Kanada Candu firması ile görüşme yapıldığını hatırlatan Yıldız, Fukuşima'daki kazadan sonra gerek firmalarda gerekse yaklaşımlarında bir yıllık bir gecikme yaşandığını söyledi.

Bunları telafi etmek için artık bir karar verilmesi gerektiğini belirten Yıldız, ''Türkiye'nin büyüme rakamları ve özel sektördeki tüketim rakamları bunu gerekli kılıyor. Dün Kanada Candu Firması ve CEO'su ile bir toplantı yaptık. Kendi firmalarının vereceği teklifler üzerinde görüşme yaptık. Bugün de teknik heyetler oturup görüşecekler. Hangi ülke, hangi firma ön plana çıkar bilmiyorum ama bu ayın sonunda bir ülke yarıştan kopmuş olacak. Sinop için Çin, Güney Kore, Japonya ve Kanada var teklif hazırlayan. Bu ayın sonunda bu yarışın sonucu belli olacak'' dedi.