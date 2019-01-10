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Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 2 kayıp, 1 kişi kurtarıldı (2) Yeniden

Tayfur KARA-Hüseyin KALAY-Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'un Gerze ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı

10 Ocak 2019 16:48

Tayfur KARA-Hüseyin KALAY-Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Gerze ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Olayda, 1 balıkçı hayatını kaybetti, 1 balıkçı kurtarıldı, 2 balıkçı kayboldu.
Olay, saat 12:30 sıralarında Sinop’un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Köngel Limanı’ndan açılan bir balıkçı teknesi fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki 1 balıkçı hayatını kaybetti, 1 balıkçı kurtarıldı, 2 balıkçı kayboldu. Kayıp balıkçılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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