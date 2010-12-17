'Sinn Fein' Kürt Sorunu için Türkiye'ye geliyor

T24- İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA)’nun siyasi kanadı olarak bilinen Sinn Féin'ın önde gelen temsilcilerinden Joe Reilly, “Kürt Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”nda deneyimlerini aktarmak için hafta sonu Türkiye’de olacak.



Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde herkesin katılımına açık olarak düzenlenen “Kürt Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”nda konuşacak olan Joe Reilly, 40 yıldan uzun bir süredir İrlanda’nın özgürlüğü mücadelesinde yer alıyor. Bu nedenle tutuklu da kalan Joe Reilly, Sinn Fein içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde bulundu.



Sinn Fein Yürütme Kurulu üyeliği, Genel Sekreterlik, Genel Saymanlık görevlerinde bulunan Reilly, Barış Süreci görüşmelerini yürüten heyetin de üyesiydi.

İrlanda dilinde gerçek adı Seosamh O Raghallaigh olan Reilly, 16 yıldır Sinn Fein’in seçilmiş temsilcileri arasında. Geçmişte Meath bölgesindeki Navan kentinin Belediye Başkanlığı’nı yapmış olan Reilly, halen bu kentte belediye meclisi üyeliği görevini yürütmekte.

BDP ve CHP de sempozyumda olacak







Geçtiğimiz hafta “Alevilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” sempozyumunu düzenleyen Eşitlik ve Demokrasi Partisi, bu haftasonu yapılacak "Kürt Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”na Joe Reilly'nin beraberinde başka önemli konukları da çağırdı.

18-19 Aralık tarihlerinde iki gün sürecek sempozyumda CHP PM Üyesi Mesut Değer, BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, HAS Parti GİK Üyesi Mehmet Bekaroğlu, Emekli Diplomat Akın Özçer, BDP Milletvekili Hasip Kaplan, TTB eski Genel Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Tarık Ziya Ekinci gibi isimler yer alacak.



Birimizin sorunu hepimizin sorunu!



Cumartesi günü saat 10.00’da EDP Genel Başkanı Ziya Halis’in açış konuşmasıyla başlayacak sempozyum bildirgesinde şöyle deniyor: “Barış içinde birlikte yaşama kültürüne en büyük katkının, birbirimizin sorunlarını anlamak, sorun edinmek, birlikte çözüm üretmeye çalışmakla sağlanabileceği inancıyla ülkemizin temel sorunlarını tartışmaya açıyoruz”.