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Dünya

ŞİNMOEDAKE YANARDAĞI LAV PÜSTÜRTTÜ TOKYO (A.A)

31 Ocak 2011 10:37

-ŞİNMOEDAKE YANARDAĞI LAV PÜSTÜRTTÜ TOKYO (A.A) - 31.01.2011 - Japonya'nın ilk kez 5 gün önce, 52 yılın ardından tekrar faaliyete geçen Şinmoedake Yanardağı dün bir kez daha duman ve lav püskürttü. Japonya'nın güney adası Kyuşu'daki Kirişima dağ silsilesinin uzak bir kesiminde yer alan bin 421 metre uzunluğundaki yanardağın havaya duman ve lav püskürtmesi, yanardağ etrafındaki geniş bir bölgenin volkanik külle kaplanmasına yol açtı.  Yanardağın bugün bir kez daha faaliyete geçmesi üzerine Takaharu kasabası yetkilileri, bölgede yaşayan bin 100 kişiye tahliye merkezlerine gitme çağrısında bulundu. Japonya'daki Meteoroloji Ajansı da daha önce ilan edilen girişe yasaklı tehlikeli bölgeyi genişleterek 3 kilometreye çıkardı. Ajanstan yapılan açıklamada, yanardağın kraterindeki faaliyetin helikopterlerle izlenmesinin planlandığı belirtildi. Yanardağda meydana gelen patlama sonucu etrafa saçılan küçük kayalar nedeniyle Şinmoedake'in yakınındaki bölgede bazı evlerin ve araçların camlarının kırıldığını kaydeden yetkililer, bu nedenle tren seferleri ile bazı iç hat uçak seferlerinin iptal ve okulların tatil edildiğini duyurdu. Uzmanlar, kızgın gaz, kül ve lavların şimdiden yanardağın ağzından sızdığının görülmesine ve yanardağ kraterindeki lav kubbesinin giderek büyümesine karşın bu büyümenin lavların yanardağın ağzını aşarak büyük miktarlardaki lavın taşmasına neden olup olmayacağının henüz belli olmadığını belirtiyor.

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