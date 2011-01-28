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Dünya

ŞİNMOEDAKE YANARDAĞI FAALİYETTE TOKYO (A.A)

28 Ocak 2011 15:08

-ŞİNMOEDAKE YANARDAĞI FAALİYETTE TOKYO (A.A) - 28.01.2011 - Japonya'da Şinmoedake yanardağı faaliyete geçti, ülkenin güneybatısında hava ve demiryolu trafiği durdu. Yetkililer, Miyazaki bölgesindeki yanardağın önceki gün lav ve kül püskürtmeye başlaması üzerine Japon ANA ve JAL şirketlerine ait Miyazaki uçuşlarının iptal edildiğini, JR demiryolu şirketinin de bölgeye olan seferlerini askıya aldığını söyledi.   Televizyonlar, 1421 metre yüksekliğindeki yanardağın faaliyete geçmesiyle ilgili görüntüler yayımladı. Polis, yanardağ faaliyetinden kaynaklı herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

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