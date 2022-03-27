Sinisa Mihajlovic, yeniden lösemiye yakalandı

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştıran Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic bir kez daha lösemi hastalığına yakalandığını açıkladı. Mihajlovic, "Lösemi geri döndü. Önümüzdeki hafta hastaneye yatmam gerekecek. Savaşmaya hazırım" dedi.

Serie A'nın efsanelerinden olan Mihajlovic futbolculuğundan Roma, Sampdoria, Lazio ve Inter formaları giymişti. İtalya Ligi Serie A takımlarından Bologna'yı çalıştıran Mihajlovic, 2020 eylül ayında Koronavirüs'ü atlatmış, öncesinde ise lösemi tedavisi görmüş ve bu hastalığı da yenmişti.



Kemik iliği naklinden sonra iyileşmesinin iyi gittiğini ancak bu hastalığın sinsi bir hastalık olduğunu belirten Mihajlovic, "Her zaman olduğu gibi açık oynuyorum. Hastalıktan sonra periyodik analizlerim yapılıyordu. Son analizlerde alarm zilleri söz konusu, hastalığın yeniden ortaya çıkma riski olabilir. Bunu önlemek için tedavi sürecinden geçmem gerekecek. Bu sefer önden davranacağım. Bu hastalık, benim gibi bir rakiple karşılaşmak için çok cesaretli." diye konuştu.