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Sınırsız ziyaret izni talep edilmişti; TTB, Çakıcı'ya verilen sağlık raporunu inceliyor

"Çakıcı'ya tanınan haklar diğer hasta mahkûmlara da tanınması gerekir"

02 Temmuz 2018 10:30

Kırıkkale'de hükümlü bulunan ve hastanede tedavi gören Alaattin Çakıcı’nın istediği kişilerle görüşmesi için sağlık kurulu raporu verilmesi tartışma yarattı. Türk Tabipler Birliği (TTB), bu raporu inceleme kararı aldı.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre TTB, cezaevlerindeki benzer durumda bulunan mahkûmların durumunu da takip ediyor. TTB yönetimi, Çakıcı’nın raporunun doğruluğuna ilişkin Kırıkkale Tabipler Birliği’nden bilgi istedi. TTB yönetimi başka hasta mahkûmlara yönelik uygulamaları da gündemine aldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, cezaevlerinde 401’i ağır 1154 hasta mahkûm bulunduğunu anımsatarak, “Alaattin Çakıcı hasta olabilir. Ancak ona tanınan hakların diğer hasta mahkûmlara da tanınması gerekir” dedi.

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