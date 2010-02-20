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Dünya

Sınırsız nükleer denetimine Suriye'den ret

Suriye, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun ülkesinde sınırsız nükleer denetimlerde bulunma isteğini reddetti.

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Suriye, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) ülkesinde sınırsız nükleer denetimlerde bulunma isteğini reddetti.

UAEK Direktörü Yukiya Amano'nun önceki gün açıklanan ve Suriye'nin, kuruma daha önce bildirdiği bölgeler dışındaki yerlerde de sınırsız denetime izin vermesi gerektiğini içeren raporunu değerlendiren Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, ''denetimlerin, ancak UAEK ve Suriye arasında varolan anlaşmalar çerçevesinde olabileceğini'' belirtti.

UAEK'nun bu konuda önerdiği ek protokolü reddeden Muallim, ''Varolan anlaşma çerçevesini aşan bir şeye izin vermeyiz, çünkü Suriye, askeri nükleer programa sahip bir ülke değil. Suriye'nin diğer tesisleri denetime açma yükümlülüğü yok'' dedi.

''İsrail'in programının tersine, bizim programımız barışçıl'' diyen Muallim, İran nükleer konusuna da değindi. Muallim, İran'a daha sert yaptırımların benimsenmesinin bir çözüm yolu olmadığını belirterek, ''Bu durum, İran ve Batı arasındaki yapıcı diyalog ihtimalini zora sokar'' diye konuştu.

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