'Sınırötesi' tezkeresi Meclis’te

T24 - TSK’nın sınırötesine harekat yapabilmesi konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkere TBMM’ye sunuldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat düzenlemesi konusunda hükümete verilen yetkinin 17 Ekim'den bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



Tezkerede, Irak'ın kuzey bölgesinde yuvalanan PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliğiyle, ülkesinin milliği birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yöneltilmiş terörist saldırılar ve açık tehdidin devam ettiği belirtildi.



Türkiye'nin, ''dost ve kardeş ülke'' olarak tanımlanan Irak'ın, toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem verdiğine işaret edilen tezkerede, şunlar kaydedildi: ''Türkiye, PKK teröristlerinin Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyetine ve terörist saldırılarına son verilmesini sağlamak amacıyla askeri faaliyetlerini başarıyla yürütmekte, siyasi ve diplomatik girişimlerini, uyarılarını sürdürmektedir.



Türkiye'ye yönelik olarak devam eden terörist saldırılara ve tehdide karşı, terörizmle mücadelenin bir parçası olarak uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe belirlenecek şekilde, TSK unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin, saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekat ve müdahalede bulanmak üzere, Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi, görevlendirilmesi için Genel Kurulun 17 Ekim 2007 tarihli, 903 sayılı kararıyla Hükümet'e verilen ve son olarak 6 Ekim 2009 tarihli ve 948 sayılı kararıyla 1 yıl uzatılan izin süresinin, 17 Ekim 2010'dan itibaren 1 yıl daha uzatılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca TBMM'den izin istenilmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.”

