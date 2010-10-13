Sınırötesi tezkere 1 yıl uzatıldı

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat düzenlemesi için Hükümete verilen yetkinin 17 Ekimden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.



TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in başkanlık ettiği kapalı oturum, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.



Oylamaya 451 milletvekili katıldı. Oylamada 428 kabul, 18 red oyu kullanılırken; 1 oy çekimser çıktı.



Kapalı oturumda, İçişleri Bakanı Beşir Atalay terör ve terörle mücadele konusunda bilgi verdi, ardından da siyasi parti grupları tezkere üzerinde söz aldı.



Başbakanlık Tezkeresi, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat düzenlemesi konusunda Hükümete verilen yetkinin 17 Ekim'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngörüyor.



TBMM Genel Kurulunun 17 Ekim 2007 tarihli kararıyla verilen yetki, 2008 ve 2009 yıllarında 2 kez uzatılmıştı.



Kapalı oturumun ardından, birleşime ara verildi.





