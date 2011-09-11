-Sinirlioğlu, Zebari ile görüştü BAĞDAT (A.A) - 11.09.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu başkanlığındaki heyet, resmi temasları çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve Irak Milli Meclisi Başkanı Usame El Nuceyfi ile görüştü. Heyetin yaptığı görüşmeler hakkında konuşan Sinirlioğlu, Iraklı yetkililerle, terörle mücadele konusunu kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiklerini, Türkiye'nin PKK terör örgütünün Kandil'deki varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiklerini söyledi. ''Görüşmelerde terörle mücadeledeki kararlılığımızı vurguladık'' diyen Sinirlioğlu, şöyle konuştu: ''Irak tarafına terörle mücadelede işbirliğimizin derinleşmesi gerektiğini ve Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyledim. İki ülke arasındaki ikili ilişkileri de ele aldık. Ayrıca, Zebari ve Nuceyfi'yle yaptığımız görüşmelerde, bölgedeki durum ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Irak'ın bu gelişmeler karşısında aralarındaki istişare ve eşgüdümü artırmaları gerektiğini belirttik.'' Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Türkiye'yi ziyaret etmesi için gönderdiği daveti Hoşyar Zebari'ye ilettiklerini bildirdi. Zebari'nin Türkiye'yi ekim ayında ziyaret etmesini beklediklerini dile getiren Sinirlioğlu, Irak Dışişleri Bakanı'nın söz konusu ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasında oluşturulan Yüksek Düzeyli Staretejik İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleştirilecek toplantısına Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile eşbaşkanlık yapacak olan Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Türkiye ziyaretinin hazırlığının da yapılacağını belirtti. Bu arada, Sinirlioğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Irak Milli Meclisi Başkanı Usame El Nuceyfi, Türkiye'nin her zaman Irak ve Iraklıların yanında durduğunu ve sergilediği tutumla Irak'ın gerçekten dostu olduğunu kanıtladığını söyledi. Sinirlioğlu'nun bugün Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşeceği kaydedildi. Bağdat'taki temaslarını tamamlayacak olan Sinirlioğlu'nun Erbil şehrine geçeceği ve burada bölgesel yönetiminin yetkilileriyle görüşeceği bildirildi.