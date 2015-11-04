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Sinirlioğlu: Türkiye, Kürdistan'ın ilerlemesinden yana

IKBY Başkanlığı resmi sitesi görüşmenin detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı

04 Kasım 2015 22:01

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşen Dışışleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduğu Kürdistan bölgesinin kalkınmasından ve ilerlemesinden yanadır. Türkiye, Kürdistan bölgesindeki istikrarı ve güvenliği destekliyor" mesajını ilettiği aktarıldı.

Irak'taki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlığı resmi sitesi görüşmenin detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre Sinirlioğlu ile Barzani arasındaki görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler, Suriye'deki iç savaş ve terörle mücadele konuları ele alındı. İki tarafın da gelişmelere karşı sürekli iletişim halinde olma konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

 

"Erdoğan'ın selamını iletti"

 

Sinirlioğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Barzani'ye ilettiği bildirildi. Açıklamada konuşmasına yer verilen Sinirlioğlu'nun Kürt bölgesindeki gelişmeye ve ilerlemeye değinerek, "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduğu Kürdistan bölgesinin kalkınmasından ve ilerlemesinden yanadır. Türkiye, Kürdistan bölgesindeki istikrarı ve güvenliği destekliyor. Ayrıca Kürdistan bölgesi ile olan ilişkilerimizi her açıdan genişletmek ve derinleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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