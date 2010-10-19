-SİNİRLİOĞLU: TÜRKİYE, ABD'NİN YANINDA WASHINGTON (A.A) - 19.10.2010 - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, ABD'nin, ilişkilerini geliştirerek, istikrarın yayılması hedefinde başarılı olması için güvenilir ortakların yardımıyla yeni dostlara açılması gerektiğini belirterek, ''Daha güzel bir dünya için Türkiye, bu hedef uğrunda ABD'nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir'' dedi. Sinirlioğlu, Amerikan-Türk Konseyinin (ATC) 29'uncu yıllık konferansında düzenlenen panelde, Türkiye'nin ABD'nin dostu ve müttefiki olduğunu, aralarındaki dayanışmanın bugün hiç olmadığı kadar önem taşıdığını belirtti. Dünyadaki önemli meselelere bakıldığında, bu meselelerin birçoğunun iki ülkenin de ilgi alanına girdiğine işaret eden Sinirlioğlu, tüm dünyada ve bölgede iki ülke olarak güvenlik ve istikrar için çalıştıklarını kaydetti. Sinirlioğlu, Türkiye ile ABD'nin bazen bazı konularda farklı yaklaşımlar geliştirebildiğine dikkati çekerek, ''Ancak şunu akılda tutmalıyız ki, nihai ve ortak hedefimiz her zaman aynıdır'' dedi. Irak, Afganistan, Balkanlar, Kafkaslar gibi konularda iki ülkenin birlikte çalışmasının önemini dile getiren Sinirlioğlu, İran konusunda da aynı hedefi paylaştıklarını, aralarındaki görüş farklılıkların yöntemsel olduğunu söyledi. Sinirlioğlu, Türkiye'nin de İran'ın nükleer silahlanmasına karşı olduğunu vurguladı. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha da ivme kazanması ve çeşitlenmesini istediklerini belirten Sinirlioğlu, ticaretin, halktan halka temasların ve Türkiye'deki Amerikan yatırımlarının artmasını arzuladıklarını kaydetti. Sinirlioğlu, şöyle devam etti: ''ABD Başkanı Barack Obama'nın dış politika stratejisi, ilişkileri geliştirerek istikrarın yayılmasını hedefliyor. Bu stratejinin başarıya ulaşması için ABD'nin güvenilir ortakların yardımıyla yeni dostlara açılması gerekiyor. Daha güzel bir dünya için Türkiye bu hedef uğrunda ABD'nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir''. Sinirlioğlu, Türkiye'ye İran ve İsrail konularında yöneltilen eleştiriler ve ''eksen değiştirdiği'' yönündeki söylemlerin yanlış anlamalardan kaynaklandığını belirtti. İsrail'in Mavi Marmara yardım gemisine saldırısına da değinen Sinirlioğlu, olanları görmezden gelemeyeceklerini, sorunun çözülmesinin yolunu İsrail'e sunduklarını, bunu değerlendirip değerlendirmemenin İsrail'e bağlı olduğunu söyledi. -TÜRKİYE TAKDİR EDİLMELİ- Eski Kongre üyesi ve Orta Doğu Barışı ve Ekonomik İşbirliği adlı kuruluşun başkanı Robert Wexler, Türkiye'ye ''eksen değişikliği'' eleştirileri yöneltenleri ''Türkiye'yi bilmemekle'' suçladı. Wexler, ''Türkiye'nin yön mü değiştirdiği, Suriye'ye çok mu yaklaştığı, Rusya ile ticari ilişkilerinin ne anlama geldiği gibi söylemler, entelektüel analiz açısından tamamen uygunsuz olduğu gibi, 'Türkiye doğuya yöneliyor' diyenler Türkiye'yi anlamıyorlar. Türkiye doğuya yönelmiyor, yeni oluşturduğu etkisini tatbik ediyor, ticari ilişkilerini genişletiyor'' dedi Wexler, ''Dolayısıyla bu yeni gelişmeden korkmak yerine, bunu takdir etmeliyiz'' ifadesini kullandı. -ABD SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI VERSHBOW- ABD Savunma Bakanlığının Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Alexander Vershbow, ABD'nin, terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye'ye tam desteğinin tekrar altını çizdi. İki ülke arasında savunma ve güvenlik konusundaki işbirliğinin güçlü olduğunu ve böyle kalmaya da devam edeceğini dile getiren Vershbow, Türkiye ile yakından çalıştıkları alanlar arasında işbirliğine etkide bulunan alanların da bulunduğunu söyledi. Bu noktada, Türkiye'nin ABD'den silah alım projelerine sözü getiren Vershbow, Kongrenin bu konularda önemli bir rol oynadığına dikkati çekti. Vershbow, ''Maalesef Türkiye'nin geçen ilkbaharda İran ve İsrail ile ilgili söz ve eylemleri, ABD'nin desteklediği bazı önemli projelerde kısa vadede ilerleme sağlanmasını zorlaştıran bir siyasi iklim yarattı'' diye konuştu. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Vershbow, ''bu iklimlerin değişebileceğine'' de işaret ederek, iki ülke arasında geniş boyutta işbirliği alanları olduğunu sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon da ''ABD'de, Türkiye'nin Washington ile zıt amaçlar için çalıştığı şeklinde bir algının oluşmasının, iki ülkenin birlikte çalışmasını daha zorlaştırdığını'' söyledi. Terör örgütü PKK ile mücadelede ABD'nin desteğini dile getiren Gordon, ''PKK'yı sadece Türkiye'ye değil, bize karşı da tehdit olarak görüyoruz'' dedi.