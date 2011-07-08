-SİNİRLİOĞLU, BURNS İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 07.07.2011 - ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bill Burns ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmede, genel anlamda Türk-Amerikan ilişkilerini ilgilendiren konuların masaya yatırıldığı öğrenildi. Görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Direktörü Jake Sullivan da katıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland da, günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soru üzerine, Sinirlioğlu ve Burns'ün, görüşmelerinde 15 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak Libya Temas Grubu toplantısı hakkında konuştuklarını bildirdi. Nuland, görüşmede ayrıca, Suriye ve bölgesel konuların ele alındığını belirtti.