T24 LogoT24 Logo
Gündem

SİNİRLİOĞLU ABD'YE GİDİYOR ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 16:45

-SİNİRLİOĞLU ABD'YE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, beraberinde Müsteşar Yardımcıları Büyükelçi Selim Yenel ve Büyükelçi Tacan İldem ile 23-24 Ağustosta Washington'da temaslarda bulunacak olan Sinirlioğlu'nun görüşmeleri Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri açısından önem taşıyor. Dışişleri heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde, İran'ın nükleer dosyası ve yaptırım kararları, Irak'taki gelişmeler ve hükümet kurma süreci, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Afganistan'daki durum gibi önemli gündem maddeleri ele alınacak. Türk tarafı Amerikalı yetkililere, "ABD'den çok farklı bir düşünce yapısında olunmadığı, amaçların aynı ama belki yöntemlerin farklı olduğu, Türkiye ile ilgili durumun eksen kayması değil daha özgün bir politika izlenmesi olduğu" mesajlarını iletecek. Sinirlioğlu başkanlığındaki heyet, ayrıca İran'ın yaptırım kararlarındaki oyu ve İsrail ile yaşanan gerginlikler nedeniyle zedelenen Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki imajını düzeltmeyi de amaçlıyor. ABD yönetiminden bunun için yardım isteyecek olan heyet, Kongre ile ilişkilerin daha çok yara almaması için yönetimin de Türkiye'yi Kongre üyelerine daha iyi anlatması gerektiğini düşünüyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24