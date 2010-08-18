-SİNİRLİOĞLU ABD'YE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, beraberinde Müsteşar Yardımcıları Büyükelçi Selim Yenel ve Büyükelçi Tacan İldem ile 23-24 Ağustosta Washington'da temaslarda bulunacak olan Sinirlioğlu'nun görüşmeleri Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri açısından önem taşıyor. Dışişleri heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde, İran'ın nükleer dosyası ve yaptırım kararları, Irak'taki gelişmeler ve hükümet kurma süreci, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Afganistan'daki durum gibi önemli gündem maddeleri ele alınacak. Türk tarafı Amerikalı yetkililere, "ABD'den çok farklı bir düşünce yapısında olunmadığı, amaçların aynı ama belki yöntemlerin farklı olduğu, Türkiye ile ilgili durumun eksen kayması değil daha özgün bir politika izlenmesi olduğu" mesajlarını iletecek. Sinirlioğlu başkanlığındaki heyet, ayrıca İran'ın yaptırım kararlarındaki oyu ve İsrail ile yaşanan gerginlikler nedeniyle zedelenen Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki imajını düzeltmeyi de amaçlıyor. ABD yönetiminden bunun için yardım isteyecek olan heyet, Kongre ile ilişkilerin daha çok yara almaması için yönetimin de Türkiye'yi Kongre üyelerine daha iyi anlatması gerektiğini düşünüyor.