Sınırların ötesinde kadın işçiler nasıl örgütleniyor?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde dünyanın farklı ülkelerinde farklı sektörlerde çalışan işçi kadınlar yaşadıkları sorunları, bunlara karşı nasıl mücadele ettiklerini anlattı.

Ekmek ve Gül, 1 Mayıs yaklaşırken dünyanın farklı ülkelerindeki emekçilerin yaşadıkları sorunların neler olduğunu, bunlara karşı nasıl mücadele ettiklerine ilişkin farklı sektörlerde çalışan kadın işçilerle, örgütçülerle söyleşiler yaptı. İşte 8 farklı ülkeden kadın emekçinin örgütlenme deneyimleri:

İrlanda: Market işçileri mücadeleyle “garantilenmiş saatleri” kazandı

Bir market işçisi ve Mandate Sendikası işyeri temsilcisi Cathy McLoughlin çalışma yasasında değişikliğe sebep olan mücadele deneyimlerini, pandemi döneminde kadın market işçilerinin yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor ve Ekmek ve Gül okurlarına sesleniyor: “Sessizliği bozmanın zamanı geldi”

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Polonya: Bakım merkezi işçileri kendi sendikalarını kurdular

Polonya’da bakım merkezi işçileri ağır çalışma koşullarına, patronların baskılarına karşı kendi sendikalarını kurdular, örgütlenme çalışmalarını sürdürüyorlar. Bakım merkezi işçilerinin OPZZ Konfederacja Pracy sendikasında örgütlenmesine gönüllü olarak katılan ve aslında Merkez Avrupa Örgütlenme Merkezi (COZZ)’nde çalışan ileri örgütçülerden biri Małgorzata Maciejewska anlatıyor…

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Almanya: Temizlik işçileri örgütlülükleriyle yüzde 11’lik ücret zammı kazandı

Temizlik sektöründe örgütlü IG BAU sendikasından departman başkanı Zeynep Biçici, işçilerin sendikada daha aktif rol almasına ve toplu sözleşmelerde daha çok söz sahibi olmasına yönelik yürüttükleri çalışmayı anlatıyor: “Hep birlikte yüzde 11’lik ücret artışı kazandı işçiler. Bu, 700 binden fazla temizlik işçisinin kazanımı. Bu sektör ülkenin en düşük ücretli sektörlerinden biri olduğu için çok önemli bir kazanım. İşçilerin topluca hareket ederek aldığı bu kazanım, insanların onurlu bir şekilde çalışabileceği ve daha adil bir toplumun yaratılabileceğine dönük bir adım.”

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Slovenya: 17 yıl sonra ilk defa dükkanlar pazar günleri kapalı

Slovenya’da market, mağaza işçileri baskılara rağmen, yılmadan sürdürdükleri kampanya ile 17 yıl sonra ilk defa pazar günleri kapatılmasını sağladılar. Pandeminin ağır koşullarına karşı sendiklaşan Damjana Ajd anlatıyor.

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İngiltere: İngiltere: 42 bin kabin görevlisi ‘işten at-yeniden al’ uygulamasını masadan indirtti

Britanya Havayolları işçileri pandemiyi fırsata çeviren patronların saldırısını örgütlü mücadeleleriyle püskürttü. Eski kabin görevlisi ve işyeri temsilcisi Unite Sendikası üyesi Dolores Lee anlatıyor.

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Rusya: Ağaç endüstrisi işçileri sendikal örgütlenme çalışmalarını anlatıyor

Syktyvkar Ağaç Endüstrisi Kompleksinde işyeri temsilcileri Irina Podyukova, Lilya Kharatova ve Marina Mironova Syktyvkar ve heshart Kontrplak Fabrikası’nda işyeri temsilcisi Tatyana Batieva anlatıyor.

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Amerika: Hemşireler sendikalarını kazandı, sırada güçlü bir toplu iş sözleşmesi var!

Amerika Seattle’daki Kalispell Bölge Hastanesi’ndeki çoğunluğu kadın olan 650 hemşire hep birlikte verdikleri mücadeleyle sendikalarını tanıttı, sıra toplu sözleşmeyi imzalatmakta. Sendika kazanımlarını, örgütlenmelerinin detayını ve toplu sözleşme süreçlerini, SEIU sendikası örgücüsü EmmaFletcher’a sorduk.

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Romanya: Sendikayla iletişime geçmek aldığımız en iyi karar oldu

Romanya’da Tech Mahindra şirketinde bilişim işçileri evlerinde izole edilmiş, yönetim tarafından sıkıntıları bile dinlenmezken mücadele edip işyerlerinde kendi sendikalarını kurdular. Sadece o da değil, ücrette, fazla mesaide, çağrı üzerine çalıştırılmada zam, her işyeri temsilcisine ayda 24 saatlik ücretli sendikal çalışma izni, 8 Mart’ta kadınlar, çocuklar gününde çocuklu ailelere hediye çekleri… Detayları, işçi öncülerinden Cristina Zaberca ile röportajımızda okuyabilirsiniz.

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Çek Cumhuriyeti: Alıce bakım sektöründe!

Pandeminin ortasında, Çek Cumhuriyeti’nde sağlık ve bakım işçilerinin kurduğu sektörel bir sendika: Alice. İşçiler işyerleri ve sektörel bir örgütlenmeyle öne çıkan 3 sorunu çözmeyi hedefliyor: sağlık ve bakım sektörünün önemi ve etkisinin tanınması, daha iyi çalışma koşulları, düzenli ve insanca yaşanabilir bir ücret.

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