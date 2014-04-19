‘Sınırlarımız içinde istediğimizi yaparız’



Moskova yönetimine göre, Rus askerlerinin Ukrayna'ya çok yakın bir bölgede konuşlandırılmasının nedeni kendi güvenliklerini korumak ve bunun her egemen devletin hakkı olduğu belirtiliyor.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskow, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin yoğun bir şekilde konuşlandırılmasının komşu ülkedeki durum üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.

Şubat ayında Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesine atıfta bulunarak “Sonuçta eski Sovyet ülkesinde silahlı bir darbe yaşandığını“ söyleyen Peskow, “Rus askerlerinin Ukrayna'nın doğusunda yaşanan olaylarla herhangi bir ilgisinin olduğunu ya da bir etki yarattıklarını iddia etmek kesinlikle doğru değil“ dedi.

Washington'da en üst düzeydeki yetkililerin yaptırım tehditlerinin bir diyalog için yardımcı olmadığını kaydeden Peskow, Rusya'ya ev ödevleri kontrol edilen suçlu bir öğrenci gibi davranılamayacağını söyledi.

ABD ve AB, Rusya'dan defalarca kez sınırdaki askerlerini çekmesini istemişti. Batı tarafından desteklenen Kiev yönetimi Rusya tarafından tehdit edildiklerini savunarak, asker ve silah talebinde bulunmuştu.

Kerry, Lavrov ve Yatsenyuk ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Kiev ve Moskova'daki mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmeleri ele aldı. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafından 17 Nisan'da açıklanan Cenevre Ortak Bildirisi'ne tam ve süratli bir biçimde riayet edilmesi çağrısında bulundu.

Kerry'nin Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile görüşmesinde de Ukrayna'nın ortak bildiriyi hayata geçirme noktasında son 24 saatte attığı önemli adımlardan dolayı Yatsenyuk'u takdir ettiği belirtildi.