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Dünya
Deutsche Welle

'Sınırları kapatın!'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya ve Avusturya'yı sığınmacı akını karşısında sınırlarını kapatmaya çağırdı.

07 Eylül 2015 12:05


Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sığınmacılarla ilgili görüşlerini Avusturya devlet televizyonu ORF'ye açıkladı. Orban, "Berlin ve Viyana açıkça, 'artık başka sığınmacı kabul etmiyoruz' demeli. Sınırları kapatmalı" dedi.

Orban, bu tavrın sergilenmemesi halinde milyonlarca kişinin Avrupa'ya geleceğini söyledi. Ülkesinin sığınmacı akınını düzenleyecek yeterli polis gücüne ve onları besleyip barındıracak yeterli mali güce sahip olduğuna dikkat çeken Orban, "Ama kimse bizde kalmak istemiyor. Herkes Almanya'ya devam etmek istiyor" dedi.

'Avrupalı politikacıların sorumsuz açıklamaları'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Kayıtsız sığınmacıların Macaristan'dan Avusturya sınırına nakledilmesi, AB'nin göç politikasının başarısızlığa uğradığını ortaya koyuyor" demişti. Szijjarto, "gelişmelerin, AB'nin başarısız göç politikası ve Avrupalı politikacıların sorumsuz açıklamalarının sonucu olduğu" görüşünü savunmuştu.

Almanya ve Avusturya, Macaristan'dan yürüyüşe geçerek gelen sığınmacıları ülkelerine kabul etmişti. Otobüslerle Macaristan-Avusturya sınırına getirilen ve yollarına daha sonra kimi zaman yaya kimi zaman ise trenlerle devam eden binlerce sığınmacı Münih Tren İstasyonu'na ulaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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