Sınırları aşan ölüm

T24- Şırnak sınırında öldürülen 12 PKK’lının cesetlerinin Kuzey Irak tarafında kaldığı söylenince, aralarında BDP'li vekillerin de bulunduğu 300 kişi güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasına rağmen operasyon bölgesine geçti ve iki günde dört ceset buldu.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yayımlanan (17 Mayıs 2011) haberi şöyle:









Şırnak’ta 12 PKK’lı teröristin öldürülmesi Güneydoğu’da tansiyonu artırdı. Bazı il ve ilçelerde dün kepenkler kapatılırken, Uludere’den Irak tarafına geçen yaklaşık 300 kişi, Haftanin bölgesinden aldıkları terörist cesetlerini Türkiye’ye getirdi. Doğan Haber Ajansı’nın verdiği bilgilere göre, sınırı geçmek isteyen 12 PKK’lının güvenlik güçlerince öldürülmesinin ardından önceki gün bağımsız Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın da aralarında bulunduğu gruba, cesetlerin Irak topraklarında olduğu söylendi.

İki noktadan geçtiler

Grup sınırı geçerek cesetleri almak istedi, ancak uzun süre izin verilmedi. Tartışmaların ardından önceki akşam Ortaköy köyünden Kuzey Irak’a bir grubun geçmesine izin verildi. Arazi aramasında bir PKK’lının cesedi bulundu. Türkiye’ye getirilen cenaze askerler tarafından alınarak otopsi için Şırnak’a gönderildi. Bu arada, Yemişli bölgesinden sınırı geçmeye çalışan ikinci grup güvenlik güçlerince engellendi. Cenazeleri almak isteyen grup, geceyi sınırda geçirdi. Gruba, Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ile Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da eşlik etti.

Sırtlarında taşıdılar

Sabah saatlerinde gruba, Hasip Kaplan, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ve BDP Eşbaşkanı Filiz Koçali de eklendi. Yaklaşık 300 kişilik grup sınırın diğer tarafında olduğu belirtilen cenazeleri almak için askeri yetkililerle temasa geçti. Grup, cenazeleri almak için Yemişli köyünün Bilican Tepesi mevkiinden sınırı geçmek istedi, ancak askerlerin engeli ile karşılaştı.

Askerlerin havaya uyarı ateşe açmasına rağmen kalabalık grup, Kuzey Irak tarafına geçti. Arazide arama yapan grup üç PKK’lının cesedine ulaştı ve cesetleri sırtlarına alarak Türkiye’ye geçti. Bu sırada sınırda olağanüstü güvenlik önlemi alan askerler, otopsi yapılması içine cenazelerin kendilerine verilmesini istedi. Cenazeleri vermemekte direnen topluluğu dağıtmak amacıyla uyarı ateşi açıldı ve gaz bombasıyla müdahale edildi. Müdahalenin ardından cenazeler askerlerce Uludere’ye getirildi. Arbede sırasında çok sayıda aracın camı kırıldı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Milletvekilleri karakolda

Cenazeleri almak için sınırda bekleyen gruptan Kışanak, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Baydemir, BDP Eş Genel Başkanı Filiz Koçali ve bazı belediye başkanlarının da içinde yer aldığı grup, sınırdaki Bilican Karakolu’nda alıkonuldu. Kışanak, “Hiçbir gerekçe olmadan bizi burada tutuyorlar. Cenazeyi asker almak istiyordu, müdahale ile aldılar. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Buradaki komutan iddiaya göre, ‘benim emrim olmadan bir yere kıpırdayamazlar’ demiş. Kaymakamı, valiyi arıyoruz, ‘yapacağım bir şey yok’ diyor” dedi. Kaplan da “Buraya bir ordu asker yığıldı. Gerginlik sürüyor, ateş açıldı, araçların camları kırıldı” diye konuştu.

Giriş çıkışlar durduruldu

Gerginliğin artması üzerine Uludere ile sınır bölgesine giriş-çıkışlar yasaklandı. Öldürülen PKK’lılardan 6’sının cenazesi dün Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Ceset aradılar

Güvenlik güçlerinin engellemesine rağmen sınırı geçen grup, operasyon bölgesinde ceset aradı.

Çocuklar iki ateş arasında kaldı

Adana’da da izinsiz gösteriler düzenlendi. Göstericiler polise taş ve havai fişekle saldırdı. Polis de tazyikli su ve biber gazıyla karşılık verdi. Bu sırada okuldan dönen çocuklar iki ateş arasında kaldı.