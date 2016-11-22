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Sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan 2 akademisyen 'FETÖ'den tutuklandı

Akademisyenlerin telefonlarında ByLock programı kullandıkları da iddia edildi

22 Kasım 2016 16:49

Edirne'de sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan iki akademisyen 'FETÖ'ye üye olmaktan tutuklandı.

Tutuklanan akademisyenlerin KHK'yla kapatılan Turgut Özal Üniversite Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ile aynı üniversitede tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan eşi Doçent Doktor Ümran Yıldırım olduğu belirlendi. Akademisyenlerin telefonlarında ByLock programı kullandıkları da iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri, Havsa ilçesinde bir otomobili durdurdu. Sahte kimlik ve sahte pasaport beyan eden araçtaki yolcuların Mustafa Yıldırım ve eşi Ümran Yıldırım olduğu belirlendi. İki akademisyenin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcıları oldukları öne sürüldü.

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