Sınırı geçtikleri için tutuklanan Yunan askerlerinin tahliye talepleri reddedildi

Edirne’de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu’ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye’ye geçtikleri için tutuklanan Teğmen Angelos Mitretodis ve Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis’in için Edirne 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmasından yine tahliye çıkmadı.

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ve Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Edirne 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi, her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını yaptı. Duruşmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Mitretodis ve Kouklazis ile avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ katıldı.

"Suç işleme kastımız yoktu"

Mahkemede tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Angelos Mitretodis, “Daha önceki beyanlarımızı tekrar ederim. Eski savunmalarımı tekrar ederim. Suç işleme kastı yoktu” dedi. Dimitris Kouklazis ise, “Aynı ifademi tekrar ederim. Farklı söylemek istediğim bir husus yoktur. Suç işleme kastımız yoktur” dedi. Yunan askerleri daha önceki ifadelerinde kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti.

Avukat Hakan Yalçıntuğ, “Bu amaçla devriye atarken yanlışlıkla sınırı geçilmiş devamında müvekkiller, silahlarını Türk askerlerine teslim etmiştir. Haliyle kaçma şüphesi yoktur. Yürürlükteki infaz kanunları gereği atılı suçun atıl sınırı da dikkate alındığında bu aşamadan sonra verilecek devam kararı bir nevi cezaya dönüşmüş olacaktır. Kaçma ve delil karartma şüphesi yoktur” dedi. Yalçıntuğ, Yunan askerlerinin adli kontrol ile tahliyesini talep etti.

"Dijital materyallerin incelenmesi tutuklama sebebi olmaz"

Sanıkların avukatlardan Selin Özel ise tutuklama tedbirinin yasal koşullarının oluşmadığını savundu. Özel, “Alt sınırdan ceza alsalar dahi infaz kanunları gereği, tutukluluk süresi cezanın yatırını aşmıştır. Dijital materyallerin incelemesine devam edilmesi tutuklama sebebi olamaz. Bunda müvekkilin bir kabahati yoktur. Atılı suç işlenmemiştir. Mağduriyetin giderilmesi için bir ya da birden çok adli kontrol ile tahliyesine karar verilmesi talep olunur” diye konuştu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebini kabul eden Edirne 2’nci Sulh Ceza Hakimliği; kuvvetli suç şüphesi, somut deliller, kaçma şüphesi gerekçeleriyle Yunan askerlerinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararın ardından Yunan askerleri, Edirne F Tipi Cezaevi’ne götürüldü. (DHA)