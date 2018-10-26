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Sınırı geçmeye çalışan 7 göçmen, selde hayatını kaybetti

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - SURİYE'denHatay'a kaçak yollarla girmeye çalışan 7 göçmen, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi

26 Ekim 2018 00:43

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - SURİYE\'denHatay\'a kaçak yollarla girmeye çalışan 7 göçmen, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. 
Olay, akşam saatlerinde Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Bölgede aşırı yağış sonrası kırsal alanda sel oluştu. Suriye\'nin Bayınsucak bölgesinden kaçak yoldan Hatay\'a geçmek isteyen göçmen grup, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sele kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Suriyeli oldukları değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaştı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışmalara devam ederken, sayının artmasından endişe ediliyor.  

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