Sınırı geçmeye çalışan 6 göçmen, selde hayatını kaybetti (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi’nde Türkiye’ye kaçak yollarla girmek isteyen 6 kişinin sele kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayın saat 15.00 sıralarında gerçekleştiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 15.00 sularında İlimiz Yayladağı İlçesi Kızılçat Mahallesi civarında menfezin içinde cansız insan bedeni olduğu tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen ilçe jandarma komutanlığı olay yeri inceleme birimi, sınırı yasadışı geçmek isterken sel sularına kapılarak boğulan 6 erkek cesedine ulaşmıştır. Hayatını kaybeden ve Suriye uyruklu olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürdürülmektedir.\"