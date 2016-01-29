Sınırı geçmek isteyen adamın iç çamaşırından bar dolusu içki çıktı

Bahreyn'den, Suudi Arabistan'a giysisinin içinde alkollü içecek geçirmek isteyen kişi, havalimanı yetkililerince yakalanarak sosyal medyaya ifşa edildi.

Radikal'deki habere göre; Bahreyn'den, Suudi Arabistan'a sınırdan geçmeye kalkan bir adam kendisine yapılan üst kontrolünde yetkilileri şok etti. Alkollü içkilerin satışı ve ülkeye sokulması karşısındaki sert tutumu malum olan Suudi Arabistan'a çoğunluğu likör olan 14 şişe alkol sokmaya çalışan adam, cesaretiyle şaşırttı. Geleneksel bir Arap giysisi olan kandura giyen adam, bütün bedenini kapatan elbisenin kendisini koruyacağına inanmış ve iç çamaşırına doldurduğu içki şişelerinin bulunamayacağını düşünmüştü. Baldırlarına da ekstradan şişeler saran ve bir anlamda ayaklı TEKEL bayiine dönüşen adamın planları havaalanı sınır kapısında suya düştü.

Yetkililerin şüphelenip üst araması yaptığı adamın üstünden çıkanları fotoğraflayan Havaalanı yetkilileri, fotoğrafları Twitter üzerinden paylaşarak, benzer şeyleri denemek isteyenlere de gözdağı verince olay bir anda sosyal medya fenomeni haline geldi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, akıbeti bilinmeyen adama destek mesajları attı.