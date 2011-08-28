-Sınırı geçmek istediler: 1 ölü ÇUKURCA (A.A) - 28.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kendilerini ''canlı kalkan'' olarak adlandıran ve geçiş yasağı bulunan sınır hattına doğru yürüyüşe geçen gruba yapılan müdahalede yaralandığı iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede öldü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki hedef grubuna yönelik başlattığı operasyonlara karşı kendilerini ''canlı kalkan'' olarak tanıtan, aralarından BDP'li milletvekillerinin de yer aldığı grubun sınır hattına doğru geçiş yasağı bulunan bölgeye doğru yürüyüşe geçmesinin ardından yapılan müdahalede gaz bombasının isabet etmesiyle yaralanan Yıldırım Ayhan helikopterle Van'a getirildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alının yaralı Ayhan öldü. Ayhan'ın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.