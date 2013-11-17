Sınırı geçen üç Suriyeli öldürüldü

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde dün gece sınırdaki mayınlı bölgeden kaçak olarak Türkiye’ye geçmeye çalışan 3 Suriyeli, askerlerin ’dur’ ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu öldü.

Olay dün saat 01.30 sıralarında Mardin’in Nusaybin İlçesi İpekyolu üzerindeki Yeniyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet Akkuş'un haberine göre 3 kişi Suriye’den sınırdaki mayınlı alanı kaçak olarak geçmek isterken askerler tarafından fark edildi. İddiaya göre, askerlerin ’dur’ ihtarına rağmen sınırı geçip İpekyolu’na çıkan ve Yeniyol Köyü’ne doğru kaçmaya çalışan 3 kişiye askerler tarafından zırhlı araçtan ateş açıldı. Açılan ateşte 3 Suriyeli olay yerinde öldü.

Cesetler malatya’ya gönderildi

Olayın ardından bölgeye Nusaybin’den polis ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile Özel Harekat Polis timleri sevk edildi. İpekyolu trafiğe kapatılarak geniş çaplı araştırma ve inceleme yapıldı. Ölen 3 kişinin cesetleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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