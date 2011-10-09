-Sınırı Bakan'ın girişimiyle geçtiler ANKARA (A.A) - 09.10.2011 - Ermenistan'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılan ve ülkeden çıkış izni alamayarak sınırda bekletilen İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu devreye girdi. Şampiyona için Ermenistan'a girişte sınırda mahsur kalan İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, ülkeden çıkışta da yine aynı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Şampiyonanın ardından karayoluyla Türkiye'ye dönmek isteyen Türk kafilesi, bu sefer de Ermenistan-Gürcistan sınırında bekletildi. Türk kafilesinin 24 saat sınırda bekletilmesi ve çıkış izni alamaması üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşerek kendisinden duruma el koymasını rica etti. Bunun üzerine Bakan Davutoğlu, Tiflis Büyükelçiliği'ne talimat verdi. Tiflis Büyükelçiliği hemen harekete geçerek karayoluyla Tiflis'e gelmeye çalışan İşitme Engelliler Milli Takımı ile sınırda temas kurdu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, pazar günü resmi tatil olmasına rağmen, Türkiye'nin tepkisi üzerine yarına kadar sınırda otobüs içinde bekletilmesi planlanan milli takım kafilesine geçiş izni verdi.