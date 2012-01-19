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Sinirden 30 saniyede 4 raket parçaladı MELBOURNE (A.A)

19 Ocak 2012 15:43

-Sinirden 30 saniyede 4 raket parçaladı MELBOURNE (A.A) - 19.01.2012 - Avustralya Açık Tenis Turnuvasında, 2. turdaki maçında sinirlerine hakim olamayan Rum Marcos Baghdatis, 30 saniyede 4 raketini kırdı. İsviçreli Stanislas Wawrinka ile karşılaşan Baghdatis, 3-1 kaybettiği karşılaşmada setlerde 2-0 geriye düşünce molada öfkelendi ve raketini yere vurarak parçaladı.  Baghdatis çantasından çıkardığı 2. raketi de aynı şekilde kırdı. Rum tenisçi, çantasından 2 raket daha çıkararak ambalajlarını bile sökmeden bunları da parçaladı ve yeni bir raketi alarak korta döndü. Baghdatis, raketleri kırdıktan sonra 3. seti kazanmayı başardı, ancak 4. seti kaybederek maçtan 3-1 yenik ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Lübnan asıllı Rum tenisçiye bu hareketi nedeniyle 800 dolar ceza verildi. Baghdatis'in bu hareketine ünlü tenisçilerden farklı yorumlar geldi. Erkeklerde dünya sıralamasında 1 numarada bulunan Sırp Novak Djokoviç, ''Bahsettiler ama görmedim. Şimdi gidip youtube'dan izleyeceğim'' dedi. Wimbledon'da geçen yıl Baghdatis ile oynadığı maçta raketini kıran Djokovic, ''ben çok sık raket kırmam, antrenörüm de bundan memnun'' ifadesini kullandı.  Avustralya Açık'ta kadınlarda 4 numaralı seri başı Rus Maria Sharapova ise, Baghdatis'in raket kırmasının kendisini şaşırtmadığını belirterek, ''Ben çok fazla raket kırmadım. Maçta raket kırdığımı hatırlamıyorum. Antrenmanlarda birkaç tane kırmıştım. Aslında kendini iyi hissetmiş olmalı'' diye konuştu. Eski Fransa Açık şampiyonlarından Sırp Ana Ivanoviç de sinirlenince raket kıran isimlerden olduğunu söyledi. İvanoviç, ''bazen ben de raketimi kırarım. Bir keresinde 3 raket kırmıştım. Sanırım 2009'da ABD Açık'taydı. Maç sayısı kullandığım bir maçı kaybetmiştim. Çok sinirliydim, ancak raketleri kırmam beni daha iyi hale getirmedi'' diye konuştu.  5 kez Avustralya Açık şampiyonu olan ABD'li Serena Williams da Baghdatis'in hızla 4 raketi parçalamasından etkilendiğini söyledi. Williams, ''ben hiç böyle bir şey yapmadım. Bu etkileyici. Aslında ben de çok raket kırardım. Artık bazen antrenmanlarda kırıyorum, maçlarda kırmıyorum. Bu sadece kendini ifade etmenin bir yolu, ama öfkenizi dışa vurmak için en iyi tercih değil. Olgunlaştıkça bunun farklı yolları olduğunu fark ediyorsunuz'' diye konuştu.

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