Sınırdan roket atıldıktan sonra İsrail, Lübnan'a topçu ateşi yaptı

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İsrail ordusu, Lübnan'dan topraklarına bir roket atılmasının ardından ülkeye topçu ateşi yaptı.

Çarşamba günü İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Lübnan'dan İsrail topraklarına 3 roket atıldı. Karşılık olarak topçu birimleri Lübnan topraklarına atış yaptı" denildi. İsrail, Lübnan'dan atıldığı iddia edilen roketlerden birinin İsrail sınırına ulaşmadan önce düştüğünü ifade etti.

İsrail basını roketlerden birinin açık alanda patladığını ve diğerinin de İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini aktardı.

İsrailli sağlık görevlileri yanan alanların fotoğrafını paylaştı ve 4 kişinin "stresle ilgili sorunlar yaşadığını" ifade etti. Lübnan, topçu atışı sonucunda ülkede can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

İsrail'in Lübnan sınırına yakın bazı bölgelerde sirenlerin çalındığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Savunma Bakanı Benny Gantz durumla ilgili olarak bilgilendirildiklerini ve verilecek karşılığı görüşmeye başladıklarını ifade etti.