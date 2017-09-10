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Sınırdaki çöpleri Türk- Yunan çevreciler topladı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Pazarkule ile Yunanistan'ın Kastanies sınır kapısı arasında kalan tampon bölgede gurbetçilerin bıraktığı çöpleri, Yunanistan'dan gelen çevrecilerle birlikte temizledi

10 Eylül 2017 20:39

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Pazarkule ile Yunanistan\'ın Kastanies sınır kapısı arasında kalan tampon bölgede gurbetçilerin bıraktığı çöpleri, Yunanistan\'dan gelen çevrecilerle birlikte temizledi. EDOSK Başkan Yardımcısı Orkun Akman, Türk ve Yunan çevreci grupların sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya geldiğini belirterek, \"Türk hem de Yunan 10 doğaseverle birlikte tampon bölgede kalan çöpleri birlikte topladık\" dedi.
Yaz tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yoluna geçmelerinin ardından sınır kapısına giden yollarda bıraktıkları çöpler gündem oldu. Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı\'na giden yollarda bırakılan çöpler sosyal medyada tepkilere neden olurken, Edirne Belediye ve Karayolları, gurbetçilerin bıraktığı belirtilen 9 ton çöp topladıklarını açıkladı.
YUNAN SINIRINDA DA ÇÖP
Gurbetçilerin yoğun olarak geçiş sağladığı Pazarkule ile Yunanistan\'ın Kastanies sınır kapısı arasında kalan tampon bölgede çöpler olduğunu fark eden Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Yunanistan\'ın çevreci dernekleriyle internet üzerinden haberleşerek tampon bölgeyi temizleme kararı aldı. EDOSK üyeleri ve Yunanistan\'dan gelen çevreciler, pasaport işlemlerini yaptırdıktan sonra tampon bölgeden çöpleri topladı.
Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) Başkan Yardımcısı Orkun Akman, Kapıkule Sınır Kapısı\'ndaki çöp manzaralarının bir daha yaşanmaması için Yunanistan\'daki çevrecilerle internet üzerinden irtibat kurduklarını ifade ederek şöyle dedi:
\"Bilindiği üzere Avrupa’ya açılan kara sınır kapıları geçtiğimiz ay çok yoğun günler yaşadı. Kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Bu da bir takım sıkıntıları beraberinde getirdi. Özellikle etrafa çöp atma konusunda bir takım sıkıntılar oldu. Biz de sosyal medyada Türk ve Yunan doğaseverler toplanıp bir araya gelerek böyle bir kampanya başlattık. Türk tarafının da Yunan tarafının da dokunamadığı tampon bölgedeki çöpleri hem Türk hem de Yunan 10 doğaseverle birlikte topladık.\"

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