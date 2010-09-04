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Dünya

SINIRDADAKİ ÇATIŞMADA ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI BAKÜ (A.A)

04 Eylül 2010 18:30

-SINIRDADAKİ ÇATIŞMADA ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI BAKÜ (A.A) - 04.09.2010 - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azeri-Ermeni cephe hattında Ermenilerin ateşkes ilhali sonucu çıkan çatışmada bir Azeri askerinin öldüğünü ve bir askerin yaralandığını açıkladı. Azerbaycan'ın haber sitesi APA'nın bildirdiğine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin dün gece Azerbaycan tarafına saldırdığı belirtildi. Çıkan çatışmada bir Azeri askerinin öldüğü ve bir askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, askerin düşman hattının yakınında öldüğü, cesedinin Ermeni tarafınca alıkonulabileceği ifade edildi. APA'nın verdiği son bilgiye göre, Savunma Bakanlığının yaralandığını açıkladığı asker de hayatını kaybetti. Ermeni işgali altında bulunan Yukarı Karabağ'ın Tartar bölgesi Hasankaya köyü yakınlarında meydana gelen olayla ilgili ilk haberi veren yerel televizyon kanalı ANS, iki Azeri askerinin öldüğünü ve bir askerin yaralandığını bildirmişti.

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