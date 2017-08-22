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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi baba ile oğlu serbest bırakıldı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE’de İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi A

22 Ağustos 2017 18:41

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE’de İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi A.Y. ve oğlu M.S.Y., sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı’na gelen A.Y. ve oğlu M.S.Y.\'nin pasaport kontrollerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pasaportlarının iptal edildiğini belirledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli baba-oğul çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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