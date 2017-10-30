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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi adli kontrolle serbest

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi A

30 Ekim 2017 18:37

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de, İpsala Sınır Kapısı\'ndan Yunanistan\'a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi A.S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan\'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı\'na gelen A.S.\'nin evrak kontrolünü yaptı. Ekipler, A.S.\'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pasaportunun iptal edildiğini ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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