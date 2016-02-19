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Sınırda şehit edilen askerle ilgili 4 Suriyeli tutuklandı

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uyğun, insan kaçakçıları tarafından boğazından bıçaklanarak şehit edilmişti

19 Şubat 2016 17:18

Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırındaki Güveççi Mahallesi’nde devriye gezen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uyğun'un sınırdaki duvardan atlayarak Türkiye’ye geçmeye çalışan insan kaçakçıları tarafından boğazından bıçaklanarak şehit edilmişti. Olayla ilgili bazı kişiler gözaltına alınmıştı. Hatay Valiliği,  olayla ilgili Suriye uyruklu 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırındaki Görentaş Hudut Karakolu'nda görev yaparken 14 Şubat'ta Güveççi Mahallesi'nde yasa dışı geçişlere müdahale sırasında şehit olduğu hatırlatılan valilik açıklamasında, "Olayla ilgili başlatılan soruşturmada katil zanlıları olarak gözaltına alınan Suriye uyruklu A.N.Ş., E.N.Ş., E.A.F. ve M.C.S. çıkarıldıkları adli makamlarca 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştur" denildi.

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