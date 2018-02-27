Sınırda sahra acil servisleri kuruldu

Taylan YILDIRIM- Güven USTA- Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, askerlerin yaralanması durumunda hayat kurtaracak ilk müdahalenin yapılması için sınır hattının çeşitli noktalarına, tam donanımlı sahra acil servisleri kuruldu. Sahra acil servisinde görevli Dr. İsmail Çelik, \"Ankara ve İstanbul\'daki bir hastanenin acil servisi gibi hizmet veriyoruz. Umarız, bize gerek kalmaz; ama eğer kalırsa askerlerimiz için hazır bekliyoruz\" dedi.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik 20 Ocak\'ta başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' için Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı\'na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Kilis, Kırıkhan ve Hatay\'daki devlet hastaneleri, olası asker ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaralanmalarına karşı yeniden düzenlendi. Hastanelerdeki ekipman yenilenerek, eksikler giderildi. Hastanelerde, ayrıca genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahi, göğüs cerrahi ve anestezi uzmanı doktorlar görevlendirildi. Gaziantep, Adana ve Mersin\'deki hastaneler de destek için planlamalara dahil edilirken, Kilis ve Hatay\'daki hastanelere takviye 51 doktor gönderildi.

\'ONLAR, SINIRIN ÖTESİNDE BİZ DE YANINDA VATAN GÖREVİ YAPIYORUZ\'

Devlet hastanelerindeki düzenlemelerin yanı sıra sınırın sıfır noktasındaki bölgelerde de gereken önlemler alındı. Kilis\'te; Çobanbey, Kocabeyli, Gülbaba, Öncüpınar Sınır Kapısı, Şerifkaya, İlhami Hardal, Çercili, Hilaltepe, Hisartepe karakol bölgeleri ile Hatay\'da; Hassa, Kırıkhan, Yalangoz, Curcurum, Cilvegözü bölgelerinde askerlerin ve ÖSO mensuplarının sağlığı için düzenlemeler yapıldı. Bu bölgelere, sınır ötesi operasyonlarda meydana gelebilecek yaralanmalara karşı hayat kurtaracak ilk müdahalenin yapılacağı, tam donanımlı sahra acil servisleri kuruldu.

Sahra acil servisinde gönüllü olarak görev yapan Dr. İsmail Çelik, \"Bizler, gönüllü olarak sınıra geldik. Burada, askerlerimizle omuz omuza olmaktan gurur duyuyoruz. Onlar, sınır ötesinde biz ise sınırın hemen yanında vatan görevi yaptığımıza inanıyoruz. Görev yaptığımız bu alanda, Ankara\'daki İstanbul\'daki bir hastanenin acil servisi gibi burada hizmet veriyoruz. Umarız, bize gerek kalmaz; ama eğer kalırsa da askerlerimiz için hazır bekliyoruz\" diye konuştu.

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