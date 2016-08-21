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Sınırda roket atıldı, TSK karşılık verdi

Hudut karakollarından terör örgütü IŞİD'e ait mevziler top ve obüs atışlarıyla vuruldu

21 Ağustos 2016 01:43

Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi olan Karkamış'a IŞİD'in kontrolündeki Cerablus bölgesinden atılan bir roketin düşmesi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri karşılık verdi.

Hürriyet'teki habere göre, akşam saatlerinde Suriye'nin Cerablus kentinden atılan bir roketin sınırdaki boş araziye düşmesi sonrası hudut karakollarından terör örgütü IŞİD'e ait mevziler top ve obüs atışlarıyla vuruldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD destekli ve YPG öncülüğündeki SuriyeDemokratik Kuvvetleri'nin Menbiç'i IŞİD'den temizlemesi sonrası sıkışan örgüt mensuplarının Cerablus'a toplandığı söylentisi üzerine, sınırda herhangi bir geçiş ya da saldırı ihtimali üzerine sınır birliklerinin teyakkuz halinde olduğu görüldü.

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