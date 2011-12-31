Sınırda ölen 35 kişi için tazminat yolda

T24 - Güneydoğu sınırındaki bombardımanda yaşamını yitiren 35 kişi için tazminat ödenmesi seçeneğinin de gündeme geleceği öğrenildi.







Sınırda 35 kişinin bombardımanda hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Genelkurmay Başkanlığı ve hükümetten başsağlığı mesajları gelirken, ölenlerin yakınlarına tazminat ödenebileceği belirtiliyor.



Taraf gazetesine konuşan AKP Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, bu olayın affedilemeyeceğini söyledi.



Dindar, şu ifadeleri kullandı:



“Van ve Diyarbakır gibi bölge illerinin milletvekileriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bir problem olduğu görülüyor. İşin peşini bırakmayacağız. Üzgünüz. Halkımızla beraberiz.



İçişleri Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve savcılık ile askeriye de inceleme yapıyor. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Suçu ve cezası olan kim varsa rütbe ve mevkiisine bakılmaksızın cezalandırılmalıdır. Büyük ihtimalle hayatlarını kaybedenlerin ailelerine tazminat da söz konusu olacaktır. Böyle bir olay affedilemez.



Ölen bu kişiler arasında bizimle seçim döneminde köy köy dolaşanlar vardı.”





