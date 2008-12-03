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Dünya

Sınırda nöbet gerginliği

Hindistan'ın finans kalbi Mumbai'ye yapılan ve 195 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda Hindistan, Pakistan'ı suçladı.

03 Aralık 2008 02:00

Hindistan, İslamcı saldırganların Pakistan'dan gelerek saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Ayrıca Pakistan'da bulunan 20 terör şüphelisinin de kendisine iade edilmesini istiyor.

Saldırı sonrası iki ülke arasındaki siyasi tansiyon yükselince, bu durum sınırdaki askerlere de yansıdı. Hindistan-Pakistan sınırındaki rutin törende her iki ülkenin askerleri nöbet değişimi sırasında burun buruna geldi.

Askerler görev değişimi yaparken göz göze geliyor ve birbirlerini yüz ve mimik hareketleriyle tehdit ediyor.

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